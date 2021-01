Governo, Tabacci: "Conte deve dimettersi oppure il voto. Non ci sono i numeri"

24 gennaio 2021 a

"Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. A Conte ho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere". Lo ha detto Bruno Tabacci, senatore del Centro Democratico, in un'intervista a La Repubblica.

Tabacci si è impegnato a consolidare la maggioranza di governo con "l'operazione Costruttori". Per lui il voto in Parlamento della relazione sulla giustizia del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è "un passaggio più pericoloso di quello appena vissuto: perché alla questione politica generale se ne unisce una di merito, su un tema divisivo. Ma non limiterei a questo rischio - chiarisce - possiamo andare avanti ad esempio con maggioranze risicatissime nelle commissioni?".

