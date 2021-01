Otto e Mezzo, gli ospiti di oggi di Lilli Gruber: ci sono Sandra Zampa, Furio Colombo, Marianna Aprile e Alessandra Tarquini

23 gennaio 2021 a

Nuova puntata di Otto e Mezzo oggi, sabato 23 gennaio, su La7 in prima serata. Ospiti di Lilli Gruber sono il sottosegretario al ministero della salute, Sandra Zampa; l'ex deputato e direttore de l'Unità Furio Colombo; la storica Alessandra Tarquini e la giornalista Marianna Aprile di Oggi. Al centro della puntata di questa sera ci sono il premier Giuseppe Conte e il futuro del suo governo, a pochi giorni dalla fiducia ottenuta alla Camera dei deputati (321 voti) e al Senato, dove i numeri non bastano all'esecutivo per avere una maggioranza assoluta in aula e ancor meno nelle varie commissioni.

