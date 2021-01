Vaccino, Conte: "Inaccettabile la riduzione della produzione di AstraZeneca"

23 gennaio 2021 a

a

a

Vaccino, il premier Giuseppe Conte definisce "inaccettabile la riduzione della produzione di AstraZeneca". Conte è preoccupato: "Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre significherebbe che in Italia verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi anziché 8 milioni". Il premier ha anche ricordato come "Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate", definendo poi "ancora più preoccupanti" le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.