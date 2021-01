Vittorio Sgarbi su Tik Tok bloccato. "Finalmente il garante della privacy si è svegliato"

23 gennaio 2021 a

"Toh, il garante della privacy s'è svegliato". Vittorio Sgarbi commenta in questo modo il provvedimento del Garante della Privacy che ha imposto il blocco di Tik Toc perché non chiede l'età dei suoi utenti. Il parlamentare e sindaco di Sutri parte dal recente provvedimento sul social più amato dai giovanissimi per allargare il discorso a Facebook e Twitter e agli account anonimi: "Che ne facciamo, per esempio, di migliaia di account fasulli, su Facebook e su Twitter, che alimentano la macchina dello sput*******to dei 5 Stelle o pompano artificialmente personagetti fasulli, anche di certo giornalismo grillino, mostrando un seguito che nella realtà non hanno?", dice Sgarbi per poi concludere: Continuiamo a fare finta di niente? Quando sarà abolito l'anonimato, e dunque eliminata la vigliaccheria di codardi che non ci mettono mai la faccia?"

