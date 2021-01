Roma, nuove nomine in giunta di Virginia Raggi: Calabrese vice sindaco, assessori Fruci e Coia

23 gennaio 2021 a

Roma, nuove nomine nella giunta comunale di Virginia Raggi in Campidoglio: il vice sindaco sarà Pietro Calabrese e come assessori arrivano Lorenza Fruci e Andrea Coia. A Fruci andrà la delega alla Cultura mentre a Coia quella al Commercio. Nomine che verranno ufficializzate nei prossimi giorni e che arrivano dopo il cambio di fine mandato nella giunta Raggi che ha visto venerdì sera la decisione della sindaca di ritirare le deleghe agli assessori Luca Bergamo e Carlo Cafarotti. Alle nuove nomine si aggiunge quella di Gabriella Acerbi come nuovo direttore generale del Campidoglio. Non si contano quasi più i membri della giunta che si sono avvicendati in questi anni in Campidoglio.

