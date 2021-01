Governo, Salvini: "Nessuna ammucchiata con il Pd". Il leader della Lega chiede le elezioni

23 gennaio 2021 a

Governo, Matteo Salvini è categorico: "Il governo ammucchiata, il governo tutti insieme con il Pd e le sinistre può essere il sogno di qualche giornalista, di qualche editore, di qualche banchiere o faccendiere fantasioso. Per me e per milioni di italiani sarebbe solo un incubo. Diamo forza e fiducia agli italiani! #democrazia". Il leader della Lega torna quindi a chiedere di tornare al voto così da consentire agli elettori di scegliere chi deve guidare il Paese. Una linea, quest'ultima, portata avanti da tutto il centrodestra in occasione dell'incontro con il presidente Sergio Mattarella di martedì scorso. Intanto la crisi di governo è ancora in corso e si attendono le prossime mosse del premier Conte.

