Lombardia e Sardegna in zona arancione, nuove ordinanze dopo rettifica dati

23 gennaio 2021 a

Lombardia e Sardegna in zona arancione. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia,il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà due ordinanze che faranno passare in zona arancione le due regioni, da domani 24 gennaio. La decisione a seguito della revisione dell'indice Rt regionale. Per quanto riguarda la Lombardia, l'Istituto superiore di sanità (Iss), ha rivisto la stima in base alla modifica dei dati inviati all'Istituto. La Regione ha tenuto a sottolineare che non si è trattato di modifica ma di aggiornamento dei dati che erano già noti da giorni.

Per quanto riguarda la Lombardia la decisione è arrivata dopo la relazione dell'Iss che ha accolto la rettifica dei dati inviata dalla Regione. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera l'errore sarebbe legato a un'errata valutazione dei positivi. Non erano state compilate delle schede e sono stati considerati numerosi guariti tra i positivi.

