Governo, Boccia a Titolo V: "Non c'è ricerca spasmodica dei numeri, senza maggioranza elezioni inevitabili"

"Non c’è la ricerca spasmodica dei numeri" e "se salta il progetto politico per il Paese il problema è di condivisione di un percorso comune: non si può chiedere al Pd di governare con Salvini e Meloni, non ci sono le condizioni e non lo faremo mai". Lo ha detto Francesco Boccia a Titoli V, su Rai3. "Si possono anche cambiare tutti i ministri ma il progetto deve essere lo stesso. Ma se c’è una forza politica che non crede al progetto è accanimento terapeutico e non ha senso per il Paese - ha spiegato il ministro agli affari regionali -. Se si va oltre questo progetto politico di lungo termine salta tutto. Chi dice non si andrà mai alle urne, deduco dica si può fare a qualsiasi condizione un governo con la destra, ma non con il Pd".

Titolo V, ospiti del programma di Rai3 anche Boccia, Spadafora e De Magistris

Quella delle elezioni anticipate "è una opzione inevitabile quando in una democrazia parlamentare non c’è più una maggioranza", ha aggiunto Boccia.

