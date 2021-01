Crisi governo, minacce sui social all'ex Forza Italia Maria Rosaria Rossi: "Attenta quando attraversi la strada"

22 gennaio 2021 a

Crisi di governo, minacce sui social all'ex senatrice di Forza Italia, Maria Rosaria Rossi. "Ricevo insulti e minacce da giorni ma quello che davvero conta sono tutti quei messaggi di stima, di affetto e di sostegno ad andare avanti. Siete la mia forza", ha scritto sul suo profilo Instagram la senatrice che ha lasciato Forza Italia dopo aver votato la fiducia al governo Conte. La senatrice mostra uno dei messaggi ricevuti in cui si legge: "Ti auguro tutti i tipi di malattie possibili e immaginabili a te e i tuoi cari e fai attenzione quando attraversi la strada che le macchine corrono...".

