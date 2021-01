Elisa Isoardi si confessa: "Con Matteo Salvini la storia più importante della mia vita. Ora sono pronta per diventare mamma"

22 gennaio 2021 a

a

a

"La storia con Matteo Salvini è stata la più importante della mia vita". Sono parole di Elisa Isoardi che sarà ospite nella puntata di Verissimo di domani, sabato 23 gennaio, su Canale 5 dalle ore 16, condotta da Silvia Toffanin. "L'ho amato tantissimo - aggiunge - e porterò la storia sempre nel mio cuore. Ho solo ricordi belli ma ho avuto bisogno di tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, poi si soffre tanto. Occorre avere rispetto dell'amore che c'è stato". Ammette di aver sofferto e sottolinea che non importa chi ha lasciato o è stato lasciato: "E' sempre un fallimento". Sul famoso selfie sul letto, spiega che "uno paga per le scelte d'amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente. Per me era una foto d'amore con una frase d'amore. Non lo trovo per niente volgare. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave". Isoardi ha anche sottolineato che al momento è single, a differenza del suo ex: "Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c'è nessuno. In questi tre anni non l'ho voluto io, non ero ancora pronta". E aggiunge: "Mi piacerebbe diventare mamma".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.