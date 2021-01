Covid, terapie intensive e ricoveri: sette regioni oltre la soglia di allarme per i posti letto

22 gennaio 2021 a

Sette regioni hanno superato la soglia di saturazione dei posti letto in terapia intensiva e in area non critica. Lo sostiene l'Instant Report Covid 19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica. Secondo il documento le regioni sono Puglia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento. Non sono considerate a rischio di sovraccarico in alcuna delle due aree Liguria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Toscana, Campania, Calabria, Basilicata e Valle d'Aosta. Considerando il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva ogni 100mila abitanti, i dati peggiori sono quelli di Veneto (4,26), Trento (3,85) e Friuli Venezia Giulia (3,23).

