Terremoto, Legnini: "Prorogare sospensione dei pagamenti di bollette e mutui nel cratere"

22 gennaio 2021

Terremoto, il commissario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini chiede di "prorogare la sospensione dei pagamenti delle bollette e dei mutui per i residenti nei Comuni del cratere del sisma 2016". "C’è la necessità di proroga la sospensione della riscossione delle bollette elettriche almeno fino al 31 dicembre, una riscossione rischia di essere insostenibile dalle famiglie colpite dal sisma", ha detto il commissario straordinario del governo nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. "L’altra proroga che voglio sollecitare riguarda il pagamento delle rate dei mutui dei comuni, 138, ricadenti nel cratere del sisma, una misura fortemente sollecitata anche dall’Anci. Non risulta ancora prorogata l’esenzione del pagamento di molte imposte comunali, dalla pubblicità, sull’occupazione degli spazi pubblici, non risulta prorogata l’esclusione del valore o del reddito degli immobili e dei fabbricati distrutti dal sisma, ai fini dell’accertamento dell’Isee, e sarebbe opportuno prorogare la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali", ha aggiunto.

