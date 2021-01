Covid, Sileri a Unomattina: "Aperture solo dopo vaccino agli anziani"

22 gennaio 2021 a

a

a

Giampaolo Sileri è intervenuto il 22 gennaio a Unomattina su Rai1. Il vice ministro della salute ha affrontato il tema delle riaperture e dell'alleggerimento delle misure di contenimento del Covid-19 specificando che per ora la priorità è mettere in sicurezza, con il vaccino, le persone più deboli. "Non appena gli anziani saranno vaccinati potremo rilasciare il freno a mano e aprire progressivamente", ha detto in collegamento Sileri che ha parlato anche del passaporto vaccinale: "E' una cosa che non può decidere l'Italia da sola ma va fatto di concerto con gli altri Paesi, a livello europeo. Ho un'idea ben chiara sui viaggi".

Sulla questione dei ritardi nei vaccini forniti da Pfizer il viceministro non si è sbilanciato: "Aspettiamo 2, 3 settimane per capire in concreto gli effetti di questo eventuale ritardo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.