Conte paga la cig ai cognati. Aiuto alla famiglia della fidanzata Olivia

22 gennaio 2021 a

a

a

Perfino la famiglia acquisita del premier Giuseppe Conte, quella della fidanzata Olivia, ha usufruito fino a novembre della cassa integrazione in deroga. Lo riferisce un servizio de Il Tempo (clicca qui) firmato dal direttore Franco Bechis. Sono stati messi in cassa Covid, quella concessa proprio dal governo per la pandemia, sia la sorella della compagna del premier, Cristiana Paladino, che il fratellastro Shawn John Shadow, figlio della suocera del premier, Ewa Aulin. Erano entrambi dipendenti di una delle società del gruppo fondato dal suocero del presidente del Consiglio, Cesare Paladino proprietaria, fra l'altro, del celebre Hotel Plaza di via del Corso: la Immobiliare di Roma Splendido srl. Cristiana, riferisce il quotidiano, era impiegata a tempo indeterminato dal primo luglio 2017 come segretaria di direzione a 62.621 euro l'anno, e John assunto sei mesi dopo con la stessa identica qualifica a 59.473 l'anno. Dopo l'arrivo del virus anche la società ha dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.