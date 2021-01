Alessandro Di Battista: "Parlamentari indagati fuori dalla maggioranza che sostiene Conte"

22 gennaio 2021 a

a

a

"Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva, ma non tutti possono essere interlocutori in questa fase. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non ha gravi indagini o condanne sulle spalle". Lo dice Alessandro Di Battista in una intervista a La Stampa. Poi Di Battista parla di Renzi che "rappresenta ciò che è rimasto del Giglio magico, il peggio dell'establishment politico. Il governo andava assolutamente derenzizzato perché non è ammissibile che uno che ha il 2 per cento dei consensi si metta in testa di poter dettare legge agli altri. Un governo senza Renzi val bene una messa. Quindi ben vengano anche Ciampolillo e la Rossi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.