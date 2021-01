Governo, Conte sceglie Pietro Benassi: sarà sottosegretario alla presidenza con delega ai servizi segreti

21 gennaio 2021 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte ha scelto Pietro Benassi per la delega ai Servizi segreti, agli 007. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la nomina dell’ambasciatore Pietro Benassi a sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Al sottosegretario Pietro Benassi - si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm - saranno delegate, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di sicurezza della Repubblica".

La prima reazione politica alla nomina è stata di Gennaro Migliore, di Italia viva, uno degli uomini più fidati di Matteo Renzi: "Buon lavoro al dottor Pietro Benassi. Una personalità diplomatica importante, a lungo ambasciatore in Germania. Un leale servitore delle istituzioni", ha scritto in un tweet.

