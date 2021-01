Matteo Renzi: "Basta baratto parlamentari". Nuova sfida a Conte ed ex alleati

21 gennaio 2021 a

"Non fate un baratto di singoli parlamentari, tornate alla politica", sono le parole di Matteo Renzi pronunciate durante un'intervista andata in onda durante la puntata del 21 gennaio di Piazza Pulita , il talk condotto da Corrado Formigli su La 7. Il leader di Italia Viva cerca di riaprire in qualche modo un dialogo con gli ex alleati di maggioranza e si rivolge direttamente a Conte: "Smettiamola di fare le polemiche che state facendo in questo momento. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo. Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi".

