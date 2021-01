Piazza Pulita, Andrea Orlando (Pd): "Elezioni vicine. Il governo non può tenere"

21 gennaio 2021 a

"Elezioni più vicine? Purtroppo sì". Il vice segretario del Pd Andrea Orlando gela i sostenitori del governo Conte. Ospite di Piazza Pulita in onda giovedì 21 gennaio su La 7 ha risposto così alla domanda secca di Corrado Formigli. "Un governo che deve gestire 200 miliardi di recovery, affrontare una pandemia e una recessione gravissima, non si tiene su per un voto o due. E' evidente che dobbiamo allargare", ha spiegato l'esponente del Pd. "Non è che parlo dell'ipotesi delle elezioni fischiettando. Ma quando si apre una crisi politica bisogna capire se si può allargare la maggioranza o meno". Esclude un governo con un altro premier? "Se si toglie Conte questa maggioranza implode".

