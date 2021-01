Titolo V, ospiti del programma di Rai3 di venerdì 22 gennaio 2021: anche Boccia, Spadafora e De Magistris

21 gennaio 2021 a

Venerdì 22 gennaio alle 21.20 su Rai3, torna ‘Titolo V’, programma condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. E' annunciato Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Ci sarà anche Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, che interverrà dagli studi di Napoli. Non mancheranno naturalmente le voci dai territori, protagonisti di approfondimenti e inchieste.

Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi sarà affidata l’anteprima di ogni puntata, con il suo “Titolo V e mezzo”, e il compito di regalare uno sguardo irriverente su attualità e politica. Oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, interverranno: il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il senatore Pier Ferdinando Casini, il vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni, l’imprenditrice vitivinicola José Rallo, e le firme del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e Goffredo Buccini, Stefano Zurlo de Il Giornale, e Fabrizio Rondolino.





