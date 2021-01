Vaccino Covid, Arcuri: "Da Pfizer 20% di dosi in meno la prossima settimana"

21 gennaio 2021 a

La prossima settimana arriveranno il 20% delle dosi in meno di vaccini Pfizer. Lo ha riferito il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri durante la conferenza stampa per fare il punto sulla pandemia e sulla campagna di vaccinazione: "La prossima settimana avremo il 20% delle dosi in meno dopo averne ricevute il 29% in meno in questa settimana. A causa dei ritardi nelle consegne - ha riferito il commissario - l'Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorni ad una media di 28mila al giorno. I ritardi dunque hanno "rallentato significativamente la campagna vaccinale". Questa, ha aggiunto, "è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini le dosi che servono per i richiami". Poi Arcuri ha spiegato: "Abbiamo condiviso con le regioni i criteri che siamo stati costretti a mettere in campo per porre riparo sui ritardi nell'arrivo delle dosi". Ancora una volta il commissario ha detto che "bisogna fare il tifo per l'approvazione di altri candidati vaccini".

