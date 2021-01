Matteo Salvini attacca la ministra Azzolina Dedicati ad altri hobby e non alla scuola"

21 gennaio 2021 a

Il leader della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. L'esponente del governo è finita nuovamente nel mirino dopo le dichiarazioni rese questa mattina, 21 gennaio, in merito alle misure adottate per far uscire il mondo scolastico dall'emergenza legata alla pandemia. "Io sono a lavorare h24, ho già la giornata abbastanza impegnata,i banchi con le rotelle sono un patrimonio che rimarrà per sempre", ha detto la Azzolina.

Parole che hanno scatenato la reazione di Salvini che l'ha attaccata in un post pubblicato sui suoi profili social: "Visti i risultati disastrosi, sarebbe meglio si dedicasse ad altri hobby, non alla Scuola ed agli studenti"



