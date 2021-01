Governo, leader centrodestra alle 17 da Mattarella

21 gennaio 2021 a

Crisi di governo, leader dei tre partiti di centrodestra attesi da Sergio Mattarella alle 17. Tra poco è il turno dell'opposizione, dopo l'incontro di ieri con il premier Giuseppe Conte, far visita al capo dello Stato, al Quirinale. Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia e Antonio Tajani per Forza Italia andranno da Mattarella per chiedere di tornare al voto e di prendere atto che il governo non ha una maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento. Bocche cucite nei tre partiti prima della visita al Colle, a cui seguirà "un comunicato stampa congiunto" per evitare "fughe di notizie" o esternazioni non concordate.

