Lombardia, ricorso zona rossa: Tar chiede nuovi documenti e rinvia al 25 gennaio

21 gennaio 2021 a

a

a

Lombardia in zona rossa, il Tar del Lazio rinvia il verdetto. Il presidente della terza sezione quater Riccardo Savoia al termine dell'udienza di oggi, 21 gennaio, ha chiesto alle parti di produrre il Report della fase 2 contenente i dati relativi alla settimana 11 gennaio-17 gennaio 2021, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio. Dunque con i nuovi documenti sul tavolo è stata fissata una nuova udienza per lunedì 25 gennaio. In quella sede dovrà essere discussa la richiesta di sospensiva avanzata dalla Regione Lombardia in merito all'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza che ha imposto le restrizioni più dure fino al 31 gennaio nel territorio lombardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.