Alain Friedman: "Melania Trump escort". Poi si scusa a L'aria che Tira: "Battuta infelice"

Alain Friedman cerca di chiudere il caso nato dopo le sue parole pronunciate il 20 gennaio a Unomattina quando ha bollato Melania Trump come escort. Il commentatore statunitense è stato ospite della trasmissione "L'Aria che Tira" il 21 gennaio su La7.

La conduttrice Myrta Merlino gli ha tirato in qualche modo le orecchie per i termini utilizzati: "Da donna ti dico di non usare la parola escort", ha risposto Friedman che ha aggiunto: "Ho fatto una battuta di pessimo gusto, chiedo scusa, tu sai che io sono contro i misogini e contro i maschilisti. Lasciamo stare i social media e parliamo della sostanza. Ieri è stata una bellissima giornata per l'America e per l'Europa".

