Governo, Salvini: "La parola passi agli italiani"

21 gennaio 2021 a

a

a

Governo, Matteo Salvini sbotta: "La parola passi agli italiani!". Il leader della Lega evidenzia come in questi giorni si siano visti "parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta, fiducia negli italiani, la parola passi a loro!". Lo sfogo arriva a poche ore dall'incontro in programma con il capo dello Stato al Quirinale insieme agli altri leader dei maggiori partiti della coalizione. Salvini, Meloni e Tajani incontreranno Mattarella che ieri sera ha visto il premier Giuseppe Conte, rimanendo piuttosto "freddo" sulle prospettive presentate dal primo ministro, almeno secondo quanto trapela da fonti parlamentari. Palazzo Chigi nè il Colle hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali a seguito dell'incontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.