Dpcm, Faq governo: non conviventi in auto, sport fuori comune e funerali

Il governo ha pubblicato le nuove Faq sul Dpcm che resterà in vigore fino al 5 marzo. Per quanto riguarda i viaggi in auto si potrà andare in auto anche tra non conviventi in zona rossa a patto che davanti ci sia il guidatore e non più di due passeggeri per ogni fila di sedili posteriori. Per fare sport, per esempio andare in bicicletta, si può andare in un altro comune purché l'attività lo richieda. Sono concesse le funzioni religiose comprese le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza di un metro ed evitando assembramenti. Ci si può spostare tra regioni per un funerale a condizione che sia un parente stretto o l'unico rimasto. In tutte le aree è possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto. Consentito anche lo spostamento verso la seconda casa, qualunque sia l'area di appartenenza.

