Vittorio Sgarbi: "Melania Trump escort? Alan Friedman va censurato dalla Rai"

Vittorio Sgarbi chiede alla Rai di censurare Alain Friedman che ieri, 20 gennaio, durante la trasmissione Unomattina ha definito Melania Trump "escort" correggendosi subito dopo. "Non va fatto alcuno sconto a Friedman rispetto alle sue parole nei confronti di Melania Trump in tv. È il corrispondente italiano di Mauro Corona che definisce la Berlinguer 'gallina', e la Rai lo censura. La Rai dovrebbe censurare Friedman come hanno censurato Corona". queste le parole del parlamentare e sindaco di Sutri all’Adnkronos le parole del giornalista Alan Friedman, che ieri a ’Unomattinà ha definito Melania Trump ’escort’, correggendosi subito dopo. Nonostante la presa di distanza della conduttrice Monica Giandotti, sui social e non solo, e l’intervento del giornalista all’Adnkronos nel quale ha spiegato il meccanismo dell’errore sulle sue parole è montata una rovente polemica.

