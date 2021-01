Calenda: "Nasce una a lista liberal democratica e riformista. Saremo alle prossime elezioni"

21 gennaio 2021 a

Carlo Calenda annuncia la nascita di una "lista liberal democratica e riformista" che parteciperà alle prossime elezioni. "Sarà composta da Azione, Più Europa e movimenti e personalità della società civile. Questa lista si colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%. E crescerà. E sarà decisiva per la costituzione di ogni governo", scrive l'ex ministro sui Twitter. "Questa iniziativa è l’unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la nascita di uno riformista. Ci vorrebbe più coraggio da parte di chi nel Pd o in Forza Italia non condivide la sottomissione ai populisti. Ora di muoversi", scrive ancora l'esponente in ballo anche per la corsa al Campidoglio.

