Governo, Tabacci: "Puntiamo a creare un gruppo con più di 20 deputati. Con noi anche Polverini"

Governo, Bruno Tabacci al lavoro per puntellare l'esecutivo di Giuseppe Conte. "È chiaro che in questo momento questo gruppo ha una certa capacità di attrazione. Puntiamo a superare i 20 deputati e fare un gruppo normale all’interno della dialettica parlamentare". Queste le parole del presidente del Centro Democratico, ad Agorà su Rai 3, parlando della creazione di un gruppo autonomo alla Camera. "Renata Polverini ha richiesto di entrare nel nostro gruppo e noi siamo stati ben contenti di accettare la sua disponibilità", ha aggiunto. Al Senato, invece, i "pontieri" lavorano a un gruppo che raccolga almeno 10 senatori - il numero minimo per costituire una formazione autonoma - raccogliendo adesioni tra gli scontenti di Forza Italia, elementi dell'Udc e di Italia Viva.

