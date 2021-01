Governo, Bonaccini a Mattino Cinque: "Conte persona giusta. Non servono solo numeri, ma programma e squadra" | Video

21 gennaio 2021 a

Governo, secondo Stefano Bonaccini "il premier Conte è la persona per un processo riformista. Ma all'esecutivo non servono solo numeri, ma anche un programma e una nuova squadra". Così il presidente dell'Emilia Romagna, ospite stamani di Mattino Cinque, talk show di Canale 5, di cui riportiamo di seguito un breve estratto video. "Non mi permetto di indicare nulla. Quando ho vinto le elezioni - ha aggiunto - ho sempre preteso di essere io a scegliere io la squadra di governo. Mi basterebbe che scegliessero le idee", ha aggiunto in collegamento con la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

