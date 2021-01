Dritto e rovescio, Tajani e Fedriga a Rete4 ospiti di Del Debbio

20 gennaio 2021 a

Giovedì 21 gennaio, in prima serata, a “Dritto e Rovescio”, l’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio che va in onda su Rete4,

Ora che il governo Conte ha ottenuto nuovamente la fiducia, sarà in grado di gestire l’emergenza sanitaria ed economica? Come si comporterà nelle prossime ore il presidente del Consiglio? E per i vaccini, possiamo fidarci degli accordi fatti dalla Comunità Europea con la Pfizer che continua a ritardare le consegne? Se ne discuterà nel programma condotto da Paolo Del Debbio.

Tra gli ospiti della puntata: il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani e il governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato, come di consueto, alla crisi economica, con storie e testimonianze degli esercenti in difficoltà, che protestano per le rinnovate chiusure e l’assenza di adeguati ristori economici.

