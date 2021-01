Approvato lo scostamento di bilancio: altri 32 miliardi per ristori, cig e blocco licenziamenti

20 gennaio 2021 a

La Camera ha approvato lo scostamento di bilancio per ulteriori 32 miliardi. Le risorse saranno impiegate prevalentemente per il nuovo decreto ristori di gennaio, la proroga della cassa integrazione - il ministro Catalfo ha parlato anche di 26 settimane - gli sgravi contributivi per le imprese e la proroga del blocco dei licenziamenti. Il provvedimento è stato approvato con 523 voti favorevoli. Esulta il M5s che, in una nota, evidenzia come il nuovo scostamento serva a s"ostenere partite iva, imprenditori, commercianti che finora sono stati parzialmente coperti dai ristori e per aiutare quelle filiere, caratterizzate da stagionalità, che hanno subito forti restrizioni".

