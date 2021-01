Governo, leader del centrodestra da Mattarella: fissato l'incontro

20 gennaio 2021 a

Governo, i leader dei tre maggiori partiti di centrodestra saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. L'incontro si terrà domani pomeriggio: al Colle saliranno Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia e Antonio Tajani per Forza Italia. L'incontro fa seguito alla richiesta dei tre leader arrivata in maniera congiunta subito dopo il voto di fiducia di ieri sera in Senato, che è seguito a quello della Camera di lunedì sera. E' presumibile, come più volte ribadito, che la richiesta del centrodestra sia quella di un ritorno alle urne, che dipenderebbe dalla volontà del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere.

