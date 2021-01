Salvini a Berlusconi: "Che succede in Forza Italia?"

20 gennaio 2021 a

Matteo Salvini ha chiesto chiarimenti a Silvio Berlusconi nel corso del summit dei leader del centrodestra che si è tenuto oggi pomeriggio. "Che succede in Forza Italia?", ha chiesto il leader della Lega all'indomani del voto di fiducia al governo di due senatori - Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi - e dopo il "caso Polverini" a Montecitorio. Proprio la posizione della ex assistente di Berlusconi ha agitato Salvini, ma l'ex premier ha ribadito di non essere stato informato della sua scelta e che lui non la vede da oltre un mese. Il leader degli azzurri ha assicurato la compattezza dei gruppi parlamentari nell'area del centrodestra, anche se è evidente che proprio Forza Italia - con la riduzione dei parlamentari nella prossima legislatura - pagherebbe il salasso maggiori in termini di seggi persi. Da qui, probabilmente, la spiegazione delle tre recenti defezioni.

