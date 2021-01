Covid, Lombardia zona rossa. Fissata udienza ricorso al Tar

20 gennaio 2021 a

Fissata per domani 21 gennaio l'udienza del ricorso al tribunale amministrativo regionale, Tar, presentato dalla Regione Lombardia contro l'ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza che istituisce la zona rossa nel territorio regionale fino al 31 gennaio. Domani è prevista l'udienza davanti al giudice monocratico. Nel ricorso la Regione giudica la misura "illegittima" e un "danno grave" per l'economia. Per questo, come era stato annunciato dal presidente Fontana dopo il confronto tra governo e regioni la scorsa settimana è stato presentato il ricorso che chiede una sospensiva dell'ordinanza.. La decisione del giudice monocratico sulla questione è attesa prima del fine settimana.

