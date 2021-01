Causin: "In Forza Italia altri 15 senatori pronti a votare fiducia al governo"

20 gennaio 2021 a

a

a

Il senatore di Forza Italia Andrea Causin svela un retroscena avvenuto nelle ore precedenti la fiducia al governo del premier Conte di martedì. "Ci sono almeno 10-15 senatori di Forza Italia che avrebbero fatto quello che ho fatto io e che si sono anche confrontati con me. Poi però non lo hanno fatto per una questione di calcolo. Non hanno avuto il coraggio di esporsi mediaticamente e non erano sufficientemente liberi". Il senatore, che ha votato a sostegno del governo giallorosso insieme alla collega Maria Rosaria Rossi - ex assistente personale di Silvio Berlusconi - è stato immediatamente espulso dal partito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.