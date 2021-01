Crisi governo, Tiziana Drago svela il sms per votare la fiducia in Senato: "Hai visto l'assist del premier?"

20 gennaio 2021 a

Crisi di governo, Tiziana Drago svela il sms ricevuto ieri prima di votare la fiducia in Senato: "Hai visto l'assist del premier?". La senatrice del gruppo misto ha parlato oggi di "continue sollecitazioni a votare nella direzione sperata", "pressioni" e "stalkeraggio", nonostante sia rimasta ferma sulla sua posizione di non votare a favore del governo. La parlamentare siciliana ha riferito all'AdnKronos di "pressioni incrociate provenienti dalle varie forze politiche della maggioranza", evocando un clima pesante, in cui ha riferito anche "di essere stata trattata con sufficienza". L'ex parlamentare del M5S ha comunque votato no, così come il collega Giarrusso, facendo mancare due voti importanti per l'esecutivo.

