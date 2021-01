Crisi di governo, i leader del centrodestra: "Situazione insostenibile. Andremo da Mattarella"

20 gennaio 2021 a

Crisi di governo, i leader del centrodestra parlano di una "situazione insostenibile" per rappresentare quella in cui si trova l'esecutivo del premier Conte. Al termine di una riunione congiunta tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani - con Silvio Berlusconi collegato in videoconferenza - i leader dei tre maggiori partiti del centrodestra hanno annunciato che "andranno a rappresentare" lo stato attuale delle cose al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nonostante le forzature del governo e le continue scorrettezze, nonostante una pretesa autosufficienza che non esiste, il centrodestra non intende privare le famiglie e le aziende italiane degli aiuti necessari in un momento così drammatico: per questa ragione, come annunciato, voterà compatto lo scostamento di bilancio".

