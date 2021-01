Vittorio Sgarbi: "Governo di poveracci". Feroce attacco sul ritardo nella consegna dei vaccini

20 gennaio 2021 a

Vittorio Sgarbi prende la mira e attacca ancora una volta il governo Conte. Il campo di battaglia questa volta sono i vaccini. Dopo che la Pzifer ha annunciato che per questa settimana salteranno ancora le consegne il parlamentare e sindaco di Sutri ha preso di mira l'esecutivo che da poche ore ha incassato la fiducia, seppur risicata, dei due rami del parlamento. "Tenetevi questo Governo di poveracci", ha tuonato Sgarbi sul suo profilo Facebook. Ma qualcuno ha criticato la posizione che il parlamentare ha tenuto sulla pandemia in questi mesi e dunque ha commentato nella sua bacheca: "Ma perché serviva il Vaccino? Il Covid non era un’invenzione?"

