Matteo Salvini, "Ciampolillo nuovo ministro dell'agricoltura? Mi cadono le p***e". Il leader della Lega svela il possibile regalo del governo Conte

20 gennaio 2021 a

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook, ha commentato in maniera colorita le "manovre" del governo Conte uscito martedì sera con la fiducia dal Senato.

"Ciampolillo, quello che ieri ha chiesto il Var per votare al Senato, é lo stesso che voleva curare il Covid con le canne, sconfiggere la xylella con l’acqua e il sapone e si propone per fare il ministro dell’Agricoltura. In un momento normale mi sarei messo a ridere, oggi mi cadono le p***e. Questo è il governo Conte", dice Salvini che svela il possibile regalino del governo a Lello Ciampolillo, il senatore ex M5s che martedì sera all'ultimo minuto (e con tanto di ricorso al Var a Palazzo Madama) ha deciso di votare la fiducia a Giuseppe Conte, rientrando nei 156 a sostegno del premier. Mentre si parla di rimpasto (Italia Viva è uscita dall'esecutivo e si astenuta nel voto al Senato) e nuove nomine, lo stesso Ciampolillo, rivela Salvini, "si è offerto come ministro dell'Agricoltura" al posto della dimissionaria Teresa Bellanova.

