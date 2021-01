L'Aria che tira, Di Pietro: "Si deve andare a votare. Avrei negato fiducia a governo Conte"

20 gennaio 2021 a

Anche Antonio Di Pietro si schiera con il "partito" del voto anticipato. L'ex pm, ministro e parlamentare del centrosinistra (Italia dei Valori) è intervenuto durante la puntata del 20 gennaio de L'Aria che tira il talk mattutino condotto da Myrta Merlino su La 7. "Si deve andare a votare, si vota dappertutto. Oggi c'è il Covid ma è 50 anni che c'è un'emergenza", ha detto in collegamento per poi aggiungere: "L'ultima sceneggiata finale è ridicola e umiliante. Penso che in Parlamento e al governo ci devono stare i rappresentanti del popolo, oggi non c'è convergenza, quindi si deve andare a votare in una situazione del genere". Di Pietro ha poi rivelato che non avrebbe mai votato la fiducia a Conte: "Non l'avrei votata a questo governo come a quello prima perché non sono espressione di ciò che è uscito dalle urne".

