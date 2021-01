Gianluigi Paragone sul governo: "Classe dirigente farabutta. M5S passato da Casaleggio a Tabacci"

20 gennaio 2021 a

Duro attacco di Gianluigi Paragone al governo Conte che ha ricevuto la fiducia risicata dal parlamento. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è intervenuto alla trasmissione mattutina Omnibus in onda su La 7. Poi Paragone si è scagliato contro i parlamentari del movimento (lui fu eletto nel 2018 proprio con i 5 stelle): "M5S passato da Casaleggio a Tabacci, da Fo a Monti. Che è successo a Ciampolillo? E' stato il mercante in fiera". "Ora sono diventati tutti responsabili - ha continuato - ma questo concetto è in antitesi con l'anima originaria del movimento"

Parlando più in generale dello spettacolo della crisi il giornalista-deputato ci è andato giù ancora più duro: "Non sono farabutti i cittadini di questo paese, farabutta è la classe dirigente di questo paese".

