Renata Polverini, fiducia a governo Conte: "Decisione presa all'ultimo minuto"

"E' stata una decisione maturata nelle ultime settimane e presa all'ultimo minuto. Non lo sapeva nessuno". Così l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini ha spiegato il sì alla fiducia al governo Conte in un'intervista a Il Fatto Quotidano. "Ho deciso solo dopo il discorso di Conte alla Camera - spiega -. Mi sono piaciuti i contenuti ma soprattutto il tono. In un mondo cinico come quello della politica, la sua richiesta di aiuto è stata un gesto di umiltà che gli fa onore e mi ha commosso" Poi rivela una curiosità: "Sono andata a risentirmi il discorso di quando mi sono dimessa da governatrice del Lazio".

