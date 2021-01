Governo, Renzi canta vittoria: "Dovevano asfaltarci, ma non hanno la maggioranza"

19 gennaio 2021 a

a

a

"Conte pensa di andare avanti con una striminzita maggioranza alla Camera e una non maggioranza al Senato, insomma non hanno i numeri". Lo dice Matteo Renzi a Porta a porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai1. "Dovevano asfaltarci, non hanno maggioranza"; ha aggiunto il leader di Italia Viva.

Governo, sulla fiducia a Conte voto bloccato in Senato: esplode il caso Ciampolillo

Dopo il voto di fiducia al governo Conte è intervenuta anche l'ex ministra Bellanova: "Se mi ha sorpreso la scelta di Nencini di votare la fiducia? No, nel corso della giornata mi è sembrato andasse in quella direzione", ha sottolineato. Ma lo stesso Nencini, socialista e proprietario del simbolo di Iv al Senato, tende la mano: "Se ritiro il simbolo a Italia Viva? Assolutamente no", ha affermato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.