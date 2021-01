Governo, Conte incassa la fiducia in Senato ma senza maggioranza assoluta: i sì sono 156

19 gennaio 2021 a

a

a

Il governo Conte incassa la fiducia in Senato, ma senza maggioranza assoluta fissata a 161 voti. I sì sono stati infatti 156. Un voto con finale thrilling, con tanto di Var, che ha consentito a Ciampolillo del Gruppo Misto (ex M5S), e a Nencini (Italia Viva) di esprimere la loro preferenza, negatagli in un primo momento dalla presidente Casellati perché arrivati alla seconda chiama leggermente in ritardo.

Crisi, il premier Conte in Senato: "Se i numeri non ci sono questo governo va a casa"

Subito il leader della Lega, Matteo Salvini, ha manifestato il suo parere: "La maggioranza è a 161, questi sono meno, con i senatori a vita e i due di Fi che cambiano idea dalla mattina alla sera. Che maggioranza è? - ha sottolineato all'Adnkronos -. Il governo Prodi in confronto a questo era una cosa seria". Da segnalare il voto favorevole dei forzisti Causin e Rossi, espulsi dal partito, e il sì in extremis dello stesso Nencini. Questo il risultato finale: favorevoli 156, contrari 140, astenuti 16 (proprio il numero dei parlamentari legati a Matteo Renzi).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.