Crisi, Salvini: "Il governo cerca complici da pagare per tenere la poltrona"

Matteo Salvini, leader della Lega, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte bis al Senato, ha detto che "un anno e mezzo fa avete fatto nascere il governo dell’Europa, dell’amicizia e della fratellanza pur di non andare alle elezioni, e ora eccoci qua a litigare sui fondi europei che sono soldi di tutti, e sarebbe bello ci diceste cosa intendete farne. Siamo ultimi su tutto, mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto è un dovere: non state cercando dei volenterosi costruttori ma dei complici da pagare per tenere la poltrona", ha affermato Matteo Salvini dai banchi della Lega.

