Crisi, il premier Conte in Senato: "Se i numeri non ci sono questo governo va a casa"

"Certo che c’è un problema di numeri e se i numeri non ci sono questo governo va a casa", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica alla discussione generale sulle sue comunicazioni in aula al Senato. "Comprendo la diffidenza ma il mio appello" ai parlamentari "è un invito franco, trasparente ed aperto", ha aggiunto.

"Non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone, non è importante dire non sono interessato a sedere su questa poltrona ma che lo faccio con disciplina e onore", ha affermato ancora Giuseppe Conte in Senato nella conclusione della sua replica.

