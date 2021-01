Goffredo Bettini oggi 20 gennaio a L'intervista di Maria Latella su Sky Tg24

20 gennaio 2021 a

a

a

Goffredo Bettini, esponente del Partito Democratico, sarà l'ospite della puntata di oggi (mercoledì 20 gennaio), de L'intervista di Maria Latella. Il programma andrà in onda a partire dalle ore 14 su Sky Tg24. Nel faccia a faccia, Latella gli chiederà del futuro del governo, alla luce del voto di ieri sera in Senato, ma anche dei possibili equilibri tra i partiti. Il programma propone un nuovo format che andrà in onda l'ultimo mercoledì di ogni mese. Un ciclo di colloqui con donne e uomini protagonisti del Paese, voci autorevoli in grado di alimentare il dibattito pubblico. Maria Latella sarà anche opinionista da Parigi per Sky TG24 Mondo, l’approfondimento quotidiano sui fatti più importanti da tutto il pianeta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.