Crisi governo, Renzi: "Covid, economia e scuola. L'Italia peggiore Paese al mondo"

Duro l'intervento di Matteo Renzi durante il dibattito in Senato sulla fiducia al governo Conte bis. "Quando una storia volge al termine non bisogna lasciare nulla in sospeso - ha detto il leader di Italia Viva - Noi pensiamo che il suo governo non sia il migliore e più bello del mondo. Ci sono tre crisi enormi aperte da tempo. La prima è la crisi economica, l'Italia è il Paese messo peggio di tutti al mondo: -10%. Poi c'è la crisi sanitaria, l'Italia ha il rapporto tra popolazione e decessi per Covid peggiore del pianeta. Terzo record negativo: la crisi educativa scolastica, l'Italia è il Paese che ha tenuto le scuole chiuse più a lungo. Tre record negativi che non sono entrati nel suo discorso". E ancora: "Lei ha avuto paura di salire al Quirinale dopo le dimissioni dei nostri ministri. Sono mesi che chiediamo una svolta. A maggio lei aveva chiesto un gesto di responsabilità per Bonafede e l'abbiamo accontentata. A luglio abbiamo chiesto di discutere del Recovery plan e non siamo stati ascoltati. A settembre abbiamo parlato di cambio di passo. A novembre ci siamo incontrati due volte e ci siamo detti di dare una svolta. A dicembre le abbiamo inviato una lettera di quattro pagine. Bisogna dirsi le cose in faccia. Questo è il momento opportuno della crisi: ora o mai più. Ci giochiamo il futuro adesso, non tra sei mesi. E non vogliamo essere rimproverati dai nostri figli".

