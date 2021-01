Governo, da Batman Fiorito bordate alla Polverini: "Avevo ragione io, lei ha sempre oscillato tra centrodestra e sinistra"

19 gennaio 2021 a

"C’è proprio da dire: avete visto che avevo ragione io?". Sorride Franco Fiorito, l’ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio coinvolto nelle note inchieste, e si dice "niente affatto sorpreso" dall’addio a Forza Italia di Renata Polverini che lunedì 18 gennaio alla Camera ha votato la fiducia al governo Conte in dissenso con la linea del partito di Silvio Berlusconi. "Non sono sorpreso - insiste Fiorito, soprannominato er Batman di Anagnì e condannato per peculato nell’ambito del Lazio gate - perché ha sempre avuto un animo che oscillava tra il centrodestra e il centrosinistra. La sua campagna elettorale, del resto, gliela organizzò un noto esponente della sinistra, come il Velardi".

Fiorito prosegue: "Anche lo slogan Con te l’avevano creato insieme 10 anni fa e poi è stato foriero di quanto accaduto oggi con Conte". Fiorito condivide il commento di Francesco Storace che paragona Polverini a Gasperino er carbonaro, sosia perfetto del Marchese del Grillo, perché "quando fai una cosa del genere, ovvero voti la fiducia in dissenso, poi devi avere il coraggio di fare la dichiarazione di voto che invece non ha fatto". "Non c’è dubbio, ha ragione Storace, anche se Polverini è sempre stata abituata ai rapporti trasversali - ha spiegato Fiorito - Polverini nasce trasverale e finisce trasversale".

